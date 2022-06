Parlare con il proprio cane è diventato realtà (Di sabato 18 giugno 2022) Il sogno i tutti gli amanti degli animali è quella di poter comunicare e Parlare realmente con loro. Ovviamente Parlare non è una cosa semplice, ma potrebbe essere possibile… Il sogno di tutti gli amanti degli animali è quello di poter comunicare e Parlare con loro senza problemi e barriere. La tecnologia fa passi da gigante, pertanto sarebbe possibile connettersi con il proprio peloso e comunicare con lui. Il modo che tutti aspettavamo per poterci interconnettere con i nostri amici a quattro zampe. Poter dialogare con i nostri cani, i nostri fedeli compagni di vita sta per diventare realtà. Quanti di voi aspettavano questa notizia? - curiosauro.itCuffie particolari Chi l’ha detto che non sarebbe possibile Parlare con i nostri amici a quattro zampe? I nostri cani sono esseri ... Leggi su curiosauro (Di sabato 18 giugno 2022) Il sogno i tutti gli amanti degli animali è quella di poter comunicare erealmente con loro. Ovviamentenon è una cosa semplice, ma potrebbe essere possibile… Il sogno di tutti gli amanti degli animali è quello di poter comunicare econ loro senza problemi e barriere. La tecnologia fa passi da gigante, pertanto sarebbe possibile connettersi con ilpeloso e comunicare con lui. Il modo che tutti aspettavamo per poterci interconnettere con i nostri amici a quattro zampe. Poter dialogare con i nostri cani, i nostri fedeli compagni di vita sta per diventare. Quanti di voi aspettavano questa notizia? - curiosauro.itCuffie particolari Chi l’ha detto che non sarebbe possibilecon i nostri amici a quattro zampe? I nostri cani sono esseri ...

Pubblicità

La7tv : #lariachetira Alberto Contri (docente di comunicazione sociale): 'Non capisco perché Draghi, Macron e Scholz vadano… - bancaetica : Anche con le scelte finanziarie puoi dire no alla guerra! ??Il #21giugno ti aspettiamo online per parlare di… - TgLa7 : #guerraucraina, #Scholz: assolutamente necessario parlare con #Putin, lo farò - LelloConso : RT @pills_ofscience: Quando salite in aereo avete l'abitudine di entrare in cabina di pilotaggio pretendendo un confronto con i piloti al s… - massimorm4 : RT @pills_ofscience: Quando salite in aereo avete l'abitudine di entrare in cabina di pilotaggio pretendendo un confronto con i piloti al s… -