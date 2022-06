Nuoto, Italia di bronzo nella 4×100 sl ai Mondiali! Ceccon e Martinenghi fanno sognare. Usa subito dominanti (Di sabato 18 giugno 2022) È calato il sipario sulla prima giornata dei Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria). nella piscina della Duna Arena tante emozioni nell’alternarsi di semifinali e finali nel pomeriggio magiaro che hanno regalato all’Italia la prima medaglia di questa rassegna iridata. bronzo 4X100 STILE LIBERO – Sono stati i “Califfi della velocità” a ottenere il bronzo nella staffetta 4×100 stile libero. Una gara molto complicata, aperta da un Alessandro Miressi che ha esagerato nel passaggio ai 50 metri (22.49), finendo per “boccheggiare” negli ultimi 15 metri e quindi toccare la piastra con un poco lusinghiero 48.38. Ci hanno pensato, quindi, Thomas Ceccon (47.57), un grande Lorenzo Zazzeri (47.35) e un solido Manuel Frigo (47.65) a portare ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) È calato il sipario sulla prima giornata dei Mondiali 2022 dia Budapest (Ungheria).piscina della Duna Arena tante emozioni nell’alternarsi di semifinali e finali nel pomeriggio magiaro che hanno regalato all’la prima medaglia di questa rassegna iridata.4X100 STILE LIBERO – Sono stati i “Califfi della velocità” a ottenere ilstaffettastile libero. Una gara molto complicata, aperta da un Alessandro Miressi che ha esagerato nel passaggio ai 50 metri (22.49), finendo per “boccheggiare” negli ultimi 15 metri e quindi toccare la piastra con un poco lusinghiero 48.38. Ci hanno pensato, quindi, Thomas(47.57), un grande Lorenzo Zazzeri (47.35) e un solido Manuel Frigo (47.65) a portare ...

