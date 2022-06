Niente acqua a Isola Sacra: la replica del Comune alle accuse dell’opposizione (Di sabato 18 giugno 2022) Fiumicino – “È surreale leggere certi comunicati stampa dell’opposizione utili solo a cavalcare e fomentare il comprensibile disagio che le persone vivono quando si verificano disservizi come la sospensione della fornitura di acqua”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Stefano Calcaterra. “È surreale notare la capacità di strumentalizzare qualsiasi cosa succeda per attaccare l’amministrazione, specialmente quando questa non ha alcuna responsabilità – prosegue Calcaterra -. Anche i bambini sanno che la fornitura di acqua è garantita da Acea Ato 2 che non è un ente comunale, ma un’azienda indipendente. Sua è l’infrastruttura, suo il servizio, suoi gli interventi, sua la competenza di informare i cittadini”. “Ciò nonostante, l’amministrazione, appresa la notizia, ha comunicato sui suoi canali social la notizia della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Fiumicino – “È surreale leggere certi comunicati stampautili solo a cavalcare e fomentare il comprensibile disagio che le persone vivono quando si verificano disservizi come la sospensione della fornitura di”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Stefano Calcaterra. “È surreale notare la capacità di strumentalizzare qualsiasi cosa succeda per attaccare l’amministrazione, specialmente quando questa non ha alcuna responsabilità – prosegue Calcaterra -. Anche i bambini sanno che la fornitura diè garantita da Acea Ato 2 che non è un ente comunale, ma un’azienda indipendente. Sua è l’infrastruttura, suo il servizio, suoi gli interventi, sua la competenza di informare i cittadini”. “Ciò nonostante, l’amministrazione, appresa la notizia, ha comunicato sui suoi canali social la notizia della ...

