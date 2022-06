Meteo: il gran caldo è solo all’inizio, si teme per gli incendi (Di sabato 18 giugno 2022) La cappa degli anticicloni è già ben stesa sul nostro Paese e il Meteo non promette cambiamenti a breve. Di certo non per il fine settimana del 18 e 19 giugno. Scatta in tutta Italia l’allerta per il pericolo incendi boschivi. L’anticiclone nordafricano, che sta determinando temperature nettamente sopra la media della metà di giugno, continuerà a dominare la scena Meteo italiana. E non per poco tempo. Nel fine settimana, sabato 18 e domenica 19 giugno, ci attendono giornate di un caldo intenso. Saranno poche le aree del nostro Paese che troveranno un po’ di sollievo grazie a una leggera ventilazione settentrionale più fresca. Un fenomeno che temporaneamente farà tornare le temperature su valori più in linea con la media. Foto Ansa/Epa Jesus DigesDal punto di vista Meteo anche nel weekend vivremo dunque ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 giugno 2022) La cappa degli anticicloni è già ben stesa sul nostro Paese e ilnon promette cambiamenti a breve. Di certo non per il fine settimana del 18 e 19 giugno. Scatta in tutta Italia l’allerta per il pericoloboschivi. L’anticiclone nordafricano, che sta determinando temperature nettamente sopra la media della metà di giugno, continuerà a dominare la scenaitaliana. E non per poco tempo. Nel fine settimana, sabato 18 e domenica 19 giugno, ci attendono giornate di unintenso. Saranno poche le aree del nostro Paese che troveranno un po’ di sollievo grazie a una leggera ventilazione settentrionale più fresca. Un fenomeno che temporaneamente farà tornare le temperature su valori più in linea con la media. Foto Ansa/Epa Jesus DigesDal punto di vistaanche nel weekend vivremo dunque ...

