LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggiero balzano in testa nei preliminari del duo misto tecnico (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Ora Andy Manuel Avila Gonzalez e Carelys Valdes, la coppia cubana. 13.44 Secondo posto per il Giappone, che scavalca Cina e Spagna. 85.8086 per il duo del Sol Levante, che festeggia in maniera smodata. 13.40 Ora la coppia di fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato, che potrebbero dire la loro per una posizione sul podio. 13.39 La coppia portoricana è la prima a non superare quota 70 punti: solo 65.5330 per loro, dando così il pass per la finale alla Slovacchia. 13.35 Ora è il momento di Javier Enrique Ruisanchez Torres Zayas e di Nicolle Adriana Torrens, il duo portoricano. 13.34 Settimi ed ultimi i fratelli slovacchi, in 72.7422. Il Messico si qualifica così alla finale. 13.31 Altra coppia molto giovane, Jozef Solymosy e Silvia Solymosyova. 13.30 Ed entrano in finale, superando il Messico! 77.9747 per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 Ora Andy Manuel Avila Gonzalez e Carelys Valdes, la coppia cubana. 13.44 Secondo posto per il Giappone, che scavalca Cina e Spagna. 85.8086 per il duo del Sol Levante, che festeggia in maniera smodata. 13.40 Ora la coppia di fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato, che potrebbero dire la loro per una posizione sul podio. 13.39 La coppia portoricana è la prima a non superare quota 70 punti: solo 65.5330 per loro, dando così il pass per la finale alla Slovacchia. 13.35 Ora è il momento di Javier Enrique Ruisanchez Torres Zayas e di Nicolle Adriana Torrens, il duo portoricano. 13.34 Settimi ed ultimi i fratelli slovacchi, in 72.7422. Il Messico si qualifica così alla finale. 13.31 Altra coppia molto giovane, Jozef Solymosy e Silvia Solymosyova. 13.30 Ed entrano in finale, superando il Messico! 77.9747 per ...

