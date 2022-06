LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: prove libere 3, Bagnaia e Ducati per continuare a spingere (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere 3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, decimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul complicato tracciato del Sachsenring assisteremo a una sessione molto tirata in cui saranno i centesimi a fare la differenza. Nella prima giornata grande prestazione delle Ducati e di Francesco Bagnaia. Il piemontese è parso in grande feeling con la sua GP22, trovando con facilità il limite e impressionando per la costanza di rendimento. Il fatto che nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le3 e le qualifiche in tv/streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alladelle3 del GP di, decimo round del Mondialedi. Sul complicato tracciato del Sachsenring assisteremo a una sessione molto tirata in cui saranno i centesimi a fare la differenza. Nella prima giornata grande prestazione dellee di Francesco. Il piemontese è parso in grande feeling con la sua GP22, trovando con facilità il limite e impressionando per la costanza di rendimento. Il fatto che nelle ...

Pubblicità

Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: Due piloti italiani dettano il passo, tre Ducati in vetta e due Aprilia in top ten. Pecco fa il miglior tempo davanti a Lu… - gensan2525 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Brillano le Ducati nel secondo turno di prove libere al Sachsenring, Pecco Bagnaia a passo di record. Tempi e cro… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? SIAMO LIVE CON LE FP2 ?? Chi sarà il più veloce? I tempi ? - gponedotcom : VIDEO - Ducati ha dominato nel venerdì del Sachsenring, Aprilia ha riposto alla grande e la prima moto non italiana… - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Sachsenring 2022 LIVE: super Ducati. Bagnaia precede Marini! Risultati prove libere -