In Canada pole di Verstappen | 2° Alonso | 3° Sainz Leclerc ultimo

AGI - Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Canada. Sul circuito umido di Montreal (bagnato estremo in partenza e quasi asciutto a fine sessione), l'olandese gira più veloce di tutti fermando il cronometro sull'1'21''299. In prima fila con lui un super Fernando Alonso, che beffa all'ultimo tentativo Carlos Sainz, che si deve accontentare di un terzo tempo con la sue Ferrari. Quarto Hamilton, solo ottavo Russell con l'altra Mercedes che si ritrova davanti Magnussen, Schumacher ed Ocon. Charles Leclerc scatterà in ultima posizione: monterà la quarta power unit e andrà in penalità, così come Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Si tratta della terza unità, invece, per Carlos Sainz che dunque non incorrerà in penalità in griglia di partenza.

