Griglia di partenza MotoGP, GP Germania 2022: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) Il Motomondiale 2022 ha appena visto andare in scena la Q1 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Germania: si è corso al Circuito del Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 19 giugno. Griglia DI partenza GP Germania 2022 MotoGP 13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4 14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4 15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4 16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 19 22 0.946 0.083 307.617 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Il Motomondialeha appena visto andare in scena la Q1 delleufficiali delladel GP di: si è corso al Circuito del Sachsenring, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 19 giugno.DIGP13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4 14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4 15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4 16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 19 22 0.946 0.083 307.617 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Ferrari, cambiata la centralina nella macchina di #Leclerc: dieci posizioni di penalità nella griglia di parten… - p5t0o : RT @sportface2016: +++#Ferrari, cambiata la centralina nella macchina di #Leclerc: dieci posizioni di penalità nella griglia di partenza, D… - automotorinews : ??? #F1, è UFFICIALE: Charles #Leclerc penalizzato in Canada ?? Motivo e posizione in griglia di partenza… - FrancescoArbato : @ScuderiaFerrari sarà arretrata di 10 pos. in griglia di partenza…tutto ciò che è accaduto dopo l’omaggio della mag… - sportface2016 : #Moto3 #GermanGP, risultati e classifiche qualifiche: la griglia di partenza, #Guevara in pole position -