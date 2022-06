Giovanni Allevi | “Ho un mieloma | combatterò lontano dal palco”

(Di sabato 18 giugno 2022) "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa". Lo scrive il musicista e compositoresu Facebook. "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlodal", conclude.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Allevi: 'Ho scoperto di avere un mieloma'. #ANSA - Corriere : Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, devo curarmi» - ste_pax : RT @MaxxGhe: Al grandissimo talento italiano Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma che imporrà uno stop alla sua attività artist… - PMurroccu : RT @DanyCavalera: GIOVANNI ALLEVI E LA SUA MALATTIA: 'HO UNA NEOPLASIA' Lo ha postato sui social. E la cosa sta sconvolgendo il mondo della… - askanews_ita : #GiovanniAllevi: “Ho un mieloma, combatterò lontano dal palco” -

Il pianista e compositoreha rilevato di avere un mieloma e di doversi curare 'lontano dal palco'. 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno ..."Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Così sui suoi profili social il pianistarivela di avere un mieloma . "La mia angoscia più grande - aggiunge - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre ...Il compositore e pianista ascolano Giovanni Allevi ha annunciato sui suoi profili social di avere un tumore, nello specifico un mieloma multiplo: cosa ha detto e di che si tratta.Giovanni Allevi ha annunciato attraverso le sue pagine social di avere un mieloma: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, ma non per questo meno insidiosa. La mia ...