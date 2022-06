Fiorello show nel backstage dello spettacolo di D’Alessio in piazza del Plebiscito Scherza con Eros e la Mannoia e fa selfie al buffet video

Pubblicità

DCedri : RT @lauraconlange: Gigi D'Alessio, piazza Plebiscito caput mundi: il backstage dello show di Rai 1 - Spettacolo - - lauraconlange : Gigi D'Alessio, piazza Plebiscito caput mundi: il backstage dello show di Rai 1 - Spettacolo -… - Blucobalto17 : RT @lauraconlange: A 12 anni di distanza dal suo ultimo spettacolo nell'Anfiteatro veronese, @Fiorello torna all'ARENA DI VERONA con il suo… - GioiaStefani : @VincenzoScardi5 Ha detto che in pochi accettarono di andare da Fiorello perché si trattava del suo primo vero show… - RaffaeleSanto : Gigi D'Alessio ha una storia non soltanto musicale ma anche televisiva. Rai 1 ha evidentemente creduto sin da subit… -

Il Fatto Quotidiano

... unoricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il ... con Mara Venier che ha postato nelle sue storie il suo incontro esilarante conin un noto ...... unoricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il ... con Mara Venier che ha postato nelle sue storie il suo incontro esilarante conin un noto ... Fiorello show nel backstage dello spettacolo di D’Alessio in piazza del Plebiscito Una festa dell'amicizia, della melodia e dell'orgoglio napoletano: 'Uno come te', lo show di Rai1 in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio, è ...Fiorello è uno degli ospiti di Gigi: Uno come te–Trent’anni insieme e arriva la menzione di LDA, figlio del cantautore Gigi D'Alessio ...