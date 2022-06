F1 stasera su TV8 | orario qualifiche GP Canada 2022 | programma differita in chiaro

(Di sabato 18 giugno 2022) Oggi, sabato 18 giugno, andranno in scena ledel GP del, nono round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Montreal si deciderà il nono poleman dell’anno e la voglia di scoprire il nome non manca. L’attesa è per l’alfiere della Ferrari, il monegasco Charles Leclerc, ed il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen. Ledel nono GP stagionale della F1, il GP del, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a SkyGo e Now, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.integrale delleinsu TV8 e tv8.it.GPF1 ...

Pubblicità

Stasera_in_TV : TV8: (23:05) I delitti del BarLume - La carta piu' alta (Film) #StaseraInTV 17/06/2022 #SecondaSerata #TV8 - Stasera_in_TV : TV8: (21:30) I delitti del BarLume - Il re dei giochi (Film) #StaseraInTV 17/06/2022 #PrimaSerata #idelittidelbarlume-ilredeigiochi #TV8 - Stasera_in_TV : TV8: (23:20) Due cuori e una provetta (Film) #StaseraInTV 16/06/2022 #SecondaSerata #TV8 - Stasera_in_TV : TV8: (01:20) La cosa piu' dolce (Film) #StaseraInTV 15/06/2022 #SecondaSerata #TV8 - Stasera_in_TV : TV8: (21:30) Quattro matrimoni in Italia (Docureality) #StaseraInTV 15/06/2022 #PrimaSerata #quattromatrimoniinitalia #TV8 -

OA Sport

Italia su Rete 4 invece ha catturato l'attenzione di 704.000 spettatori (4,47% share) mentre Tg2 Post è stato visto da 804.000 spettatori (share 5,01%). Infine Celebrity Chef sue Deal ...I delitti del BarLume - Il re dei giochi , il film in ondain tv alle 21.30 su: film commedia, giallo del 2013 di Eugenio Cappuccio, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti,... F1 su TV8 stasera, GP Canada 2022: orario, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 18 giugno , con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay, Eurosport 2 e Discovery +.Archiviate le prime due sessioni di prove libere svoltesi nella giornata di ieri, ritorna in pista quest'oggi la Formula 1 per il Gran Premio del Canada 2022. Alcune importanti indicazioni circa cosa ...