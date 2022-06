Elena Del Pozzo uccisa con 11 coltellate: «La bambina non è morta subito» (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo i primi risultati dell’autopsia, i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina: solo uno è stato letale. L’esame avrebbe chiarito anche l’orario del decesso: un’ora dopo il pranzo all’asilo Leggi su vanityfair (Di sabato 18 giugno 2022) Secondo i primi risultati dell’autopsia, i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina: solo uno è stato letale. L’esame avrebbe chiarito anche l’orario del decesso: un’ora dopo il pranzo all’asilo

