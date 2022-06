“Dopo l’infortunio…”. Mercedesz Henger torna sull’Isola dei Famosi con la mano fasciata e preoccupata (Di sabato 18 giugno 2022) Mercedesz Henger ha subito un infortunio all’Isola dei Famosi e quindi entra nella lunga lista di concorrenti che hanno avuto problemi si salute o infortuni e sono stati portati in infermeria. La naufraga, durante un’escursione, ha riportato un profondo taglio alla mano dovuto all’impatto con un corallo. Un taglio per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata Dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita. Durante il racconto Mercedesz Henger non ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 giugno 2022)ha subito un infortunio all’Isola deie quindi entra nella lunga lista di concorrenti che hanno avuto problemi si salute o infortuni e sono stati portati in infermeria. La naufraga, durante un’escursione, ha riportato un profondo taglio alladovuto all’impatto con un corallo. Un taglio per cui si è richiesto l’intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga èta con laben quattro punti di sutura per arginare la ferita. Durante il raccontonon ha risparmiato una frecciata a Edoardo Tavassi. “Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei ...

Sinner si affida a Darren Cahill: chi è il suo nuovo 'super coach' - Sport - Tennis - quotidiano.net I due si trovano già assieme a Eastbourne, dove l'azzurro si sta allenando per rientrare dopo l'infortunio patito al ginocchio. L'obiettivo è fissato: tornare in condizione per essere al meglio a Wimbledon.