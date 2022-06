DJI RS 3 e Pro la nuova straordinaria linea di stabilizzatori e trasmettitore per i professionisti del video (Di sabato 18 giugno 2022) La DJI di Shenzhen aumenta il proprio catalogo prodotti con tre new entries per videomakers e montatori: due gimbal per la stabilizzazione delle riprese ed un sistema indipendente per la trasmissione dei video in modalità wireless. Ecco tutti i dettagli. Il nuovo modello di stabilizzatore RS 3 presentato da DJI – ComputerMagazine.itSono i modelli RS 3, RS 3 Pro e Transmission i nuovi arrivati in casa DJI e pronti per essere introdotti sul mercato: due stabilizzatori gimbal ed un sistema indipendente per la trasmissione dei video in modalità wireless – il primo che sia stato prodotto dalla società di Shenzhen – di pregiatissima qualità, per appassionati e professionisti del settore del videomaking. Per il momento, solo il modello RS 3 è acquistabile, mentre il Pro ed il Transmission possono essere preordinati, con data di consegnata ... Leggi su computermagazine (Di sabato 18 giugno 2022) La DJI di Shenzhen aumenta il proprio catalogo prodotti con tre new entries per videomakers e montatori: due gimbal per la stabilizzazione delle riprese ed un sistema indipendente per la trasmissione dei video in modalità wireless. Ecco tutti i dettagli. Il nuovo modello di stabilizzatore RS 3 presentato da DJI – ComputerMagazine.itSono i modelli RS 3, RS 3 Pro e Transmission i nuovi arrivati in casa DJI e pronti per essere introdotti sul mercato: duegimbal ed un sistema indipendente per la trasmissione dei video in modalità wireless – il primo che sia stato prodotto dalla società di Shenzhen – di pregiatissima qualità, per appassionati edel settore del videomaking. Per il momento, solo il modello RS 3 è acquistabile, mentre il Pro ed il Transmission possono essere preordinati, con data di consegnata ...

