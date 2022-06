Cloe Bianco | l' assessore Donazzan sulla prof trans suicida a Belluno | Lgbt usano la sua morte | primi ad abbandonarla

elio_vito : Ho atteso qualche giorno. Di fronte al suicidio di Cloe Bianco mi aspettavo un gesto, una parola di scuse, di commo… - ZanAlessandro : Migliaia di persone avevano commentato gli ultimi post dell’assessora veneta Elena Donazzan con il nome “Cloe Bianc… - repubblica : L'alunna della prof trans Cloe Bianco: 'Veniva derisa da tutti. I genitori facevano la coda ai colloqui per vederla… - luigi15144523 : RT @elio_vito: Scusate se insisto. Dopo il tragico suicidio di Cloe Bianco e le mancate scuse dell'Assessore Donazzan, ho presentato una in… - giammari59 : RT @Misurelli77: L'alunna della professoressa Cloe Bianco: 'Veniva derisa da tutti. E i genitori facevano la coda ai colloqui per vederla c… -

... alla Formazione, al Lavoro e alle Pari opportunità del Veneto Elena Donazzan aveva criticato sui social il coming out a scuola della professoressa transgender. Ora, dopo il suicidio ...Perché ne sono state chieste le dimissioni dopo le dichiarazioni della Donnazzan: "Ho definito'un uomo vestito da donna' e cos'è se non questo" In merito alle dichiarazioni dell'assessore regionale del Veneto Elena Donnazzan sulla prof transgendersono state chieste ...Una delle sue studentesse: "I genitori la vedevano come un fenomeno da baraccone". Una commessa: "Le mie colleghe me la 'rifilavano'. Ben contenta di averla trattata come una vera principessa" ...Ha commosso tutti la storia tragica di Cloe Bianco, la prof transgender che si è uccisa dando fuoco al vecchio camper dove viveva, dopo anni di derisioni, bullismo e pregiudizi. Intervistata da Fanpag ...