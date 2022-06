Big Bang 5 Stelle: Di Maio si fa un partito per tenersi la poltrona (Di sabato 18 giugno 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 I giornali sconvolti per le minacce di Putin, poi leggi Marco Imarisio sul Corriere che sfotte lo Zar sostenendo che nel discorso di ieri ha detto le solite cose. Vatti a fidare dei cronisti. 02:44 In prima sulla Stampa, la mitica Anna Zafesova dice che Putin ha parlato per quattro ore: è falso. Ha sproloquiato, ma per 75 minuti. C’è bisogno di questi sotterfugi per parlare male di Putin? 04:38 Emergenza gas, Putin riduce le forniture e rischiamo di restare a secco. Cerasa consiglia, anticipiamolo e “famo senza”: pazzia! 06:43 Intanto la Cina vara la terza portaerea… 06:58 Politica, un gran casino. Oggi è il turno della scissione del M5Stelle e delle barzellette. Giggino è diventato ministro e oggi dice basta con il partito dell’odio di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 giugno 2022) Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:00 I giornali sconvolti per le minacce di Putin, poi leggi Marco Imarisio sul Corriere che sfotte lo Zar sostenendo che nel discorso di ieri ha detto le solite cose. Vatti a fidare dei cronisti. 02:44 In prima sulla Stampa, la mitica Anna Zafesova dice che Putin ha parlato per quattro ore: è falso. Ha sproloquiato, ma per 75 minuti. C’è bisogno di questi sotterfugi per parlare male di Putin? 04:38 Emergenza gas, Putin riduce le forniture e rischiamo di restare a secco. Cerasa consiglia, anticipiamolo e “famo senza”: pazzia! 06:43 Intanto la Cina vara la terza portaerea… 06:58 Politica, un gran casino. Oggi è il turno della scissione del M5e delle barzellette. Giggino è diventato ministro e oggi dice basta con ildell’odio di ...

