Attenti che la corda si può spezzare

(Di sabato 18 giugno 2022) Ci sono un po’ di nuvole sull’immediato orizzonte del Napoli, un mix di paure e cose non dette che potrebbero far scoppiare un pericoloso temporale estivo. Bisogna essere bravi e consapevoli per evitarlo e ripararsi in tempo, prima che sia troppo tardi. Qualcosa si è iniziata a intravedere nella settimana dopo la sconfitta di Empoli, quella del ritiro non ritiro, se così lo si vuol chiamare: De Laurentiis e Spalletti con posizioni talmente diverse da spingere il patron a sondare altre strade per il futuro ma poco percorribili. La clausola di Italiano e i dubbi su De Zerbi hanno frenato subito l’istinto. Sono passati i giorni, le vittorie ed un po’ di inerzia hanno alleggerito il clima. Ma poi il mercato e i disegni sul futuro. Per Spalletti la squadra non andava completamente rifondata, si potevano accettare e sopportare gli addii di Insigne ed eventualmente di Mertens, ma ...