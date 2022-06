(Di sabato 18 giugno 2022): ritorno di fiamma tra il tiktoker ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex volto di Uomini e Donne? Era lo scorso aprile quando si vociferava di un flirt in corso tra i due ragazzi.avvistati insieme?, all’epoca, erano stati avvistati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Antonio Medugno e Giulia D’Urso, “baci e mano nella mano”, la segnalazione: ma lui ieri lanciava frecciatine #gfvip… - duca1072 : RT @InesGiochi: Big Party ?????? whit... @Soleil_stasi @ValeriaMariniVM @daymelloreal @giacomourtis @GianluNr8 Carlo Merli e Antonio Medug… - Marianapo1996 : @Dany36239489 Ma che significa, Lulú l'altro giorno ha messo like a foto di Antonio Medugno pure vecchie mica vuol… - 361_magazine : A Trends & Celebrities su RTL 102.5 News oggi è stato ospite l'ex gieffino Antonio Medugno. In questi giorni è circ… - PeppaPi77992766 : RT @InesGiochi: Big Party ?????? whit... @Soleil_stasi @ValeriaMariniVM @daymelloreal @giacomourtis @GianluNr8 Carlo Merli e Antonio Medug… -

noto al pubblico per la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini oggi ha concesso un'intervista a RTL 102.5 News, nel programma Trends & Celebrities che vede al ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ,, è stato ospite di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, la trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro , parlando della possibilità di partecipare a ...Maria De Filippi incorona un ex gieffino: sarà lui il protagonista di Uomini e Donne. I telespettatori non vedono l'ora di vederlo ...L'ex gieffino tra i protagonisti del dating show di Maria De Filippi Finalmente la risposta Antonio Medugno noto al pubblico per la partecipazione al ...