Alessandra Amoroso, spacco vertiginoso e fan in tilt | Che gambe (Di sabato 18 giugno 2022) Il fan di Alessandra Amoroso hanno perso la ragione davanti a queste immagini: avete visto che gambe? Lo spacco del vestito fa girare la testa. La celebre artista ha lasciato tutti di stucco quando è salita sul palco così. I fan stentavano a crederci, avete visto che cosa ha indossato? Tra le star di Amici, L'articolo Alessandra Amoroso, spacco vertiginoso e fan in tilt Che gambe chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 18 giugno 2022) Il fan dihanno perso la ragione davanti a queste immagini: avete visto che? Lodel vestito fa girare la testa. La celebre artista ha lasciato tutti di stucco quando è salita sul palco così. I fan stentavano a crederci, avete visto che cosa ha indossato? Tra le star di Amici, L'articoloe fan inChechemusica.it.

Pubblicità

AmorosoOF : Sono disponibili degli sconti per raggiungere Milano in occasione del nostro show a San Siro. Info qui ??… - rtl1025 : ?? Puntata speciale quella di ieri di #TuttoAccadeSuRTL1025, l'ultima in compagnia di @AmorosoOF. Che bel viaggio ch… - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - poopeyxsg : RT @elioandthepeach: Alexa play Stupida di Alessandra Amoroso - elioandthepeach : Alexa play Stupida di Alessandra Amoroso -