“Vivere il Corpus Domini come un momento di grande speranza”

di Monica De Santis Domenica 19 giugno alle ore 19, in occasione della solennità del Corpus Domini, dopo la celebrazione dell'eucaristica presso la parrocchia del Sacro Cuore prevista per le ore 18, si terrà, dopo i due anni di stop dovuti all'emergenza sanitaria, la solenne processione presieduta dal nostro Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, partecipata dal Capitolo della Cattedrale, dal clero cittadino, dai diaconi permanenti, dai religiosi e religiose, dalla comunità del Seminario Metropolitano, dalle Confraternite della città, dalle autorità civili e militari, dalle associazioni cattoliche e volontariato, dal coro diocesano e dal popolo fedele. Il percorso della processione sarà p.zza Vittorio Veneto, c.so Vittorio Emanuele, via Mercanti, salita via Duomo e chiesa cattedrale con la celebrazione della Santa Messa al rientro.

