VIDEO | GIGI D’ALESSIO E SIANI DA BRIVIDI PER MARADONA A PIAZZA DEL PLEBISCITO

Pubblicità

LIGHTGiusy : RT @Rickae_22: Gigi D'Alessio che ulula e dice ulallá mentre canta Mon Amour con Achille Lauro. IL MONDO DELLA MUSICA NON SI È PIÙ RIPRESO… - Giuli_mcd : RT @Vale41229116: Gigi e Achille Lauro il duetto di cui non sapevamo di aver bisogno #GigiUnoComeTe - Princes83633072 : RT @Rickae_22: Gigi D'Alessio che ulula e dice ulallá mentre canta Mon Amour con Achille Lauro. IL MONDO DELLA MUSICA NON SI È PIÙ RIPRESO… - serotoniride : mi vedo purtroppo costretta ad avere un tracollo davanti ai video di lda e gigi bellissimi semplicemente - marcelloannu3 : Che meraviglia Mario Merola, Gigi e Francesco Merola ?? Cuore di Napoli ?? -

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Come vedere in diretta streaming: ', uno come te 30 anni insieme' il concerto evento diD'AlessioD'Alessio festeggia i 30 anni di carriera con ...D'Alessio risponde da piazza del Plebiscito a chi gli chiede se all'orizzonte ci sia la possibilità di arrivare alla direzione artistica di Sanremo. E D'Alessio risponde per le rime: 'Sanremo sta ...Gigi D'Alessio, sai che suo figlio ha un legame con Osimhen Il motivo ti sorprenderà. Il cantautore napoletano è un tifoso degli azzurri ...Tre GP22 ai primi tre posti, cinque nei primi sei, alle quali va aggiunta la GP21 di Di Giannantonio, nono, per un totale di sei moto nei primi dieci. Solo l’Aprilia, in qualche modo, tiene botta per ...