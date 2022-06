VIDEO | CLAMOROSO RONALDO: PUÒ TORNARE IN SERIE A! (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è il possibile ritorno di Cristiano RONALDO in SERIE A dopo lo sfortunato periodo al Manchester United. Cristiano RONALDO è andato via dalla Juventus sognando un ritorno trionfale al Manchester United, la squadra che lo aveva reso famoso e messo in vetrina da giovane. Come tutti sappiamo però, questo non è accaduto. Dopo una sola stagione il portoghese non vuole più rimanere in Inghilterra e, ormai sempre più vicino alla fine della sua grande carriera, ha già espresso il volere di cambiare squadra per la prossima stagione. Il motivo di questa rottura definitiva coi Red Devils, non è soltanto legato al negativo andamento stagionale della squadra, ma anche al rapporto non idilliaco con Ten Hag, il nuovo allenatore che avrebbe escluso RONALDO dal progetto squadra. Secondo La Repubblica, tra i tanti club interessati ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è il possibile ritorno di CristianoinA dopo lo sfortunato periodo al Manchester United. Cristianoè andato via dalla Juventus sognando un ritorno trionfale al Manchester United, la squadra che lo aveva reso famoso e messo in vetrina da giovane. Come tutti sappiamo però, questo non è accaduto. Dopo una sola stagione il portoghese non vuole più rimanere in Inghilterra e, ormai sempre più vicino alla fine della sua grande carriera, ha già espresso il volere di cambiare squadra per la prossima stagione. Il motivo di questa rottura definitiva coi Red Devils, non è soltanto legato al negativo andamento stagionale della squadra, ma anche al rapporto non idilliaco con Ten Hag, il nuovo allenatore che avrebbe esclusodal progetto squadra. Secondo La Repubblica, tra i tanti club interessati ...

