Via libera all'estradizione di Assange negli Usa. Il fondatore di Wikileaks rischia 175 anni di carcere (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, ha approvato la richiesta di estradizione negli Stati Uniti del fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Una nota dell'Home Office afferma che il ministro "deve firmare un ordine di estradizione se non ci sono basi che lo vietino", cosa esclusa dai tribunali che hanno affrontato la vicenda. Assange ha 14 giorni per presentare appello. Lo scorso 14 marzo la Corte Suprema britannica aveva respinto il ricorso presentato dal fondatore di Wikileaks contro la sua consegna alle autorità americane. Assange rischia fino a 175 anni di carcere e in Usa dovrà rispondere di 18 capi di imputazione per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Il ministro dell'Interno britco, Priti Patel, ha approvato la richiesta diStati Uniti deldi, Julian. Una nota dell'Home Office afferma che il ministro "deve firmare un ordine dise non ci sono basi che lo vietino", cosa esclusa dai tribunali che hanno affrontato la vicenda.ha 14 giorni per presentare appello. Lo scorso 14 marzo la Corte Suprema britca aveva respinto il ricorso presentato daldicontro la sua consegna alle autorità americane.fino a 175die in Usa dovrà rispondere di 18 capi di imputazione per ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Associazione Coscioni: 'Alle 11.05 è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico C… - Tg3web : È morto a Senigallia Federico Carboni, il primo malato ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. Finora… - TgLa7 : Via libera a estradizione negli USA per #JulianAssange. Il giornalista rischia di scontare una pesantissima condann… - Galea100 : RT @RSInews: Londra conferma l'estradizione di Julian Assange - Via libera del Ministero dell'interno, ma rimane una possibilità di ricorso… - DanCoop80059329 : @tonicapuozzo1 Non tanto strano... basta vedere chi ha dato il via libera all'estradizione: la controversa PRITI PATEL -