Ucraina: Letta, “Evitare divisioni in Parlamento” (Di venerdì 17 giugno 2022) MONZA – “Il voto di martedì e di mercoledì sia un voto sostanzialmente di fiducia al presidente del Consiglio e al Governo e gli dia il sostegno in questo momento necessario da parte del Parlamento, cercando di Evitare divisioni che in questo momento sarebbero poco comprensibili”. È l’appello del segretario del Pd, Enrico Letta, a Monza per sostenere il candidato sindaco dì centrosinistra, Paolo Pilotto. “La visita di ieri di Draghi con Scholz e Macron ha oggettivamente cambiato il quadro, nel senso che l’Italia è diventata insieme a Francia e Germania l’Europa. Tutti i media internazionali hanno parlato di quella visita come dell’Europa che va a Kiev. Questo, secondo me, responsabilizza di più il nostro Paese”. Per il segretario, “c’è la volontà da parte di tutti in Parlamento di spingere che il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) MONZA – “Il voto di martedì e di mercoledì sia un voto sostanzialmente di fiducia al presidente del Consiglio e al Governo e gli dia il sostegno in questo momento necessario da parte del, cercando diche in questo momento sarebbero poco comprensibili”. È l’appello del segretario del Pd, Enrico, a Monza per sostenere il candidato sindaco dì centrosinistra, Paolo Pilotto. “La visita di ieri di Draghi con Scholz e Macron ha oggettivamente cambiato il quadro, nel senso che l’Italia è diventata insieme a Francia e Germania l’Europa. Tutti i media internazionali hanno parlato di quella visita come dell’Europa che va a Kiev. Questo, secondo me, responsabilizza di più il nostro Paese”. Per il segretario, “c’è la volontà da parte di tutti indi spingere che il ...

