Tom Hanks come Will Smith? L’attore perde la pazienza e sfiora la tragedia (Di venerdì 17 giugno 2022) Tom Hanks perde la pazienza e si scaglia contro i fan. tragedia sfiorata alla Will Smith? L’accaduto Poteva andare peggio per L’attore e regista Tom Hanks, recentemente raggiunto dai fan insieme alla moglie mentre caminava per raggiungere la propria auto scortato dai bodyguard. Durante il tragitto, Hanks viene spintonato da una folla di fan che, accidentalmente, fanno inciampare la moglie delL’attore. Dinanzi alla scena, Hanks si volta con fare violento verso i fan e li intima ad allontanarsi: “stavate facendo cadere mia moglie, basta!”. Per fortuna nessuna tragedia alla Will Smith è stata consumata sotto gli occhi attoniti della folla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Tomlae si scaglia contro i fan.ta alla? L’accaduto Poteva andare peggio pere regista Tom, recentemente raggiunto dai fan insieme alla moglie mentre caminava per raggiungere la propria auto scortato dai bodyguard. Durante il tragitto,viene spintonato da una folla di fan che, accidentalmente, fanno inciampare la moglie del. Dinanzi alla scena,si volta con fare violento verso i fan e li intima ad allontanarsi: “stavate facendo cadere mia moglie, basta!”. Per fortuna nessunaallaè stata consumata sotto gli occhi attoniti della folla ...

Pubblicità

NicolaPorro : ????? La follia del politicamente corretto non conosce limiti. La sparata della star di #Hollywood #TomHanks - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico via dei selfie con Tom Hanks a Firenze maggio 2015 !. ( zelensky,Virginiaraffaele,Russia,… - claudia_gln : Quindi Tom famme capí Gli attori etero devono interpretare solo ruoli etero, i gay solo i gay, e così via Per i to… - Marilenapas : RT @RaiNews: La scena è stata ripresa in un video che ha subito fatto il giro del web #TomHanks - LB19712 : RT @fratotolo2: “Solo un etero può fare la parte di un etero” che effetto fa? @DelpapaMax -