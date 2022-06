Superbonus 110%, è allarme rosso: chi sarà rovinato dal Fisco, ecco che cosa ci aspetta (Di venerdì 17 giugno 2022) Scatta l'allarme Superbonus. Come abbiamo ricordato qui su Libero, i fondi stanziati per il bonus sono di circa 33,3 miliardi di euro e quelli accordati dal governo sono già lievitati a 33,7 miliardi. In sostanza non ci sono più fondi. E questo cosa significa? In tanti avranno problemi a portare a termine i lavori. Inoltre chi aveva sperato nel rimborso dovrà aprire il portafoglio per il salasso. Il governo è in cerca di una soluzione per salvare chi ha già fatto richiesta per il Superbonus e chi è in procinto di farlo. L'agevolazione, come è noto, è in vigore fino al 2025, ma a causa della fine dei fondi, la misura potrebbe subire un brusco stop. Di fatto al momento è abbastanza impossibile capire se in fase di manovra ci sarà un aggiustamento in corsa per garantire i fondi. Ma è facilmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Scatta l'. Come abbiamo ricordato qui su Libero, i fondi stanziati per il bonus sono di circa 33,3 miliardi di euro e quelli accordati dal governo sono già lievitati a 33,7 miliardi. In sostanza non ci sono più fondi. E questosignifica? In tanti avranno problemi a portare a termine i lavori. Inoltre chi aveva sperato nel rimborso dovrà aprire il portafoglio per il salasso. Il governo è in cerca di una soluzione per salvare chi ha già fatto richiesta per ile chi è in procinto di farlo. L'agevolazione, come è noto, è in vigore fino al 2025, ma a causa della fine dei fondi, la misura potrebbe subire un brusco stop. Di fatto al momento è abbastanza impossibile capire se in fase di manovra ciun aggiustamento in corsa per garantire i fondi. Ma è facilmente ...

