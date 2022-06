Stefano D’Orazio, un concerto evento a Roma per ricordarlo con i Pooh al completo (Di venerdì 17 giugno 2022) All’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà Stefano!, una serata speciale in memoria del grande artista e manager Stefano D’Orazio insieme a tutti i Pooh Il 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà Stefano!, una serata speciale in memoria del grande artista e manager Stefano D’Orazio, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo i suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, che insieme a Stefano hanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni. Le prevendite per la serata sono disponibili da oggi, venerdì 17 giugno, alle ore 16.00 su ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) All’Auditorium Parco della Musica disi terrà!, una serata speciale in memoria del grande artista e managerinsieme a tutti iIl 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica disi terrà!, una serata speciale in memoria del grande artista e manager, a distanza di due anni dalla sua scomparsa. Ai suoi immancabili amici e colleghi di sempre: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, che insieme ahanno segnato la storia della musica italiana con brani indimenticabili che hanno emozionato intere generazioni. Le prevendite per la serata sono disponibili da oggi, venerdì 17 giugno, alle ore 16.00 su ...

