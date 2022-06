Simona Ventura | il lutto improvviso che l’ha distrutta | “Riposa in pace…” | Lacrime a fiumi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ilche ha colpitolasciando senza parole il mondo del web: ecco cosa è successo Una delle conduttrici che con il suo talento e la sua professionalità ha conquistato milioni di telespettatori risultando fra le quattro donne più importanti della kermesse dopo Raffaella Carrà, Loretta Goggi e Maria Giovanna Elmi è lei,. I programmi che ha condotto le hanno regalato il massimo della notorietà e il successo anche in relazione allo share ottenuto tra cui ci sono Quelli che il calcio, il reality L’Isola dei famosi e la versione Vip di Temptation Island. Sui social la conduttrice ha fatto riferimento ad un dramma che ha vissuto in prima persona. curiosità (foto web)L’esordio nel mondo dello spettacolo per la donna è avvenuto ...

Pubblicità

damy85twit : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - ajapuxpax1927 : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - BryanCondor5 : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - Annamcamilloni : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - romabasta1 : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… -

... Carlo Conti e Gerry Scotti, il selfie che conquista il web: "Tutta la bella televisione in una foto" › Quel selfie senza trucco diche divide i follower La moglie Cristina ...alle 21.20 su torna SuperSimo, con un nuovo programma, - . Un game show che unisce quiz, sfide e intrattenimento che arriva da un format nobilissimo: Game of Games è nato nel 2017 su idea di Ellen ...La presentatrice ha ricordato con affetto sui social il sacerdote recentemente scomparso: “Non lo dimenticherò mai” ...La sua avventura sulle reti Mediaset è stata invece meno idilliaca. Maria De Filippi ha deciso di scegliere la Ventura per condurre “Ultima fermata”. Il programma purtroppo non ha ottenuto i risultati ...