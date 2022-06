Siccità, il Po con sempre meno acqua e i possibili razionamenti (Di venerdì 17 giugno 2022) Più di un quarto del territorio italiano è a rischio desertificazione. Lo dice un'analisi Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell'Onu per la lotta a desertificazione e Siccità del 17 giugno. La Siccità non è problema solo di quest'anno Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Più di un quarto del territorio italiano è a rischio desertificazione. Lo dice un'analisi Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell'Onu per la lotta a desertificazione edel 17 giugno. Lanon è problema solo di quest'anno

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Temperature sopra la media, con punte anche di 4 gradi, piogge troppo scarse per il periodo, 'tesoretto' neve esaur… - fattoquotidiano : L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è già realtà. In decine di Comuni sono gi… - ignaziocorrao : Chiesto il razionamento dell’acqua per 125 comuni e produzione agricola a rischio. Ci rendiamo conto di cosa sta ac… - alessan47586283 : @Elena81353537 Le cavallette ci sono state se non ricordo male. Mosè, con questa siccità avrebbe avuto problemi con le acque ? ?? - lucacorsato : Da anni si spreca acqua con acquedotti che perdono. Poi con xilella si sono devastati campi e aziende. Ora le caval… -