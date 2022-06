Sacchi: 'Inter, no a Lautaro-Lukaku-Dybala! Nel calcio serve equilibrio, non figurine' (Di venerdì 17 giugno 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore, tra i più rivoluzionari della storia, e dirigente, è stato Interpellato dai microfoni de la Gazzetta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Arrigo, ex allenatore, tra i più rivoluzionari della storia, e dirigente, è statopellato dai microfoni de la Gazzetta...

Pubblicità

passione_inter : ? IL 'TRIDENTONE' NON CONVINCE SACCHI ?? 'Ho sempre pensato che le squadre non si fanno con le figurine, vivono di… - EItonMcCartney : RT @luciaespa8: 15 anni fa in attacco l’inter aveva ibra adriano cruz crespo recoba/suazo e balotelli…non capisco perché uno non possa aver… - luciaespa8 : 15 anni fa in attacco l’inter aveva ibra adriano cruz crespo recoba/suazo e balotelli…non capisco perché uno non po… - sportli26181512 : 'Tridente Lukaku-Dybala-Lautaro? Un azzardo, all'Inter serve equilibrio': 'Tridente Lukaku-Dybala-Lautaro? Un azzar… - Gazzetta_it : Visti da Sacchi: '#Inter, no al tridente Lukaku-Dybala-Lautaro. Serve equilibrio' -