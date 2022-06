Roma tentata da Aour. Passi avanti per Celik, Reynolds torna in Belgio (Di venerdì 17 giugno 2022) I giallorossi non si fermano a Matic e valutano altri profili per il centrocampo. L’obiettivo numero uno è sempre Frattesi, ma pare che la Roma sia tentata da Aour, talentuoso trequartista del Lione, classe 98, già in passato nel mirino di altre squadre italiane. Nel frattempo, si avvicina Celik mentre Reynolds è tornato in Belgio con la formula del prestito. Roma tentata da Aour: qual’e’ la situazione? Il centrocampista francese di origine algerine è diventato il nuovo oggetto di desiderio dei capitolini. Il suo estro ha letteralmente stregato il tecnico Mourinho che lo considera ideale per il definitivo salto di qualità a centrocampo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo ha spinto la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 giugno 2022) I giallorossi non si fermano a Matic e valutano altri profili per il centrocampo. L’obiettivo numero uno è sempre Frattesi, ma pare che lasiada, talentuoso trequartista del Lione, classe 98, già in passato nel mirino di altre squadre italiane. Nel frattempo, si avvicinamentreto incon la formula del prestito.da: qual’e’ la situazione? Il centrocampista francese di origine algerine è diventato il nuovo oggetto di desiderio dei capitolini. Il suo estro ha letteralmente stregato il tecnico Mourinho che lo considera ideale per il definitivo salto di qualità a centrocampo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e questo ha spinto la ...

