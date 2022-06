Rassegna stampa 17 giugno 2022: Draghi, Sholz e Macron da Zelensky (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Allarme dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr): dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina sono stati uccisi 4.481 civili. I feriti sono invece 5.565. Ed è già storia la missione di Draghi, Scholz e Macron a Kiev per un incontro con Zelensky. Il presidente ucraino preme per l’adesione all’Ue. Draghi gli risponde che “è l’Ucraina a dover scegliere la pace che vuole” e aggiunge che ora “l’Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto Zelensky” anche se, ammette, per ora non si vedono margini per la pace. Macron e Scholz gli fanno eco: “Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell’Ucraina“, che “fa parte dell’Europa“. Da Mosca Lavrov segnala che i contatti con l’Europa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Allarme dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr): dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina sono stati uccisi 4.481 civili. I feriti sono invece 5.565. Ed è già storia la missione di, Scholz ea Kiev per un incontro con. Il presidente ucraino preme per l’adesione all’Ue.gli risponde che “è l’Ucraina a dover scegliere la pace che vuole” e aggiunge che ora “l’Europa deve avere lo stesso coraggio che ha avuto” anche se, ammette, per ora non si vedono margini per la pace.e Scholz gli fanno eco: “Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia alle spalle dell’Ucraina“, che “fa parte dell’Europa“. Da Mosca Lavrov segnala che i contatti con l’Europa ...

Pubblicità

DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi - La7tv : #ottoemezzo Giovanni Floris al presidente del Copasir, Adolfo Urso: 'È una rassegna stampa sulle opinioni che disse… - PBerluskony : RT @Michele_Anzaldi: In una redazione che conta oltre 150 giornalisti e ben 7 vicedirettori, lo stesso cronista conduce sia la rassegna sta… - patrizia183 : RT @Michele_Arnese: New York Times sulla visita dei tre leader a Kiev: 'Il quotidiano quasi non menziona l'Italia, concentrandosi soprattut… - akipopilo : RT @LegaSalvini: Ora in onda su #RadioLibertà la RASSEGNA STAMPA - GIULIO CAINARCA - 17/06/2022 CONVERSAZIONE CON UGO POLETTI - 17/06/2022… -