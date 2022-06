Moto3 | risultati GP Germania FP1 | Guevara detta il ritmo | 3° posto per Foggia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Izanil passo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di, 10 atto del Mondiale 2022. L’iberico ha fermato il cronometro in 1.26.459 mostrando un passo incredibile sin dall’inizio della sessione. L’alfiere di Aspar, primo nell’ultimo appuntamento in Catalogna, ha staccato di 232 millesimi il britannico John McPhee (Max Racing) ed il nostro Dennis(Leopard). Il #7 del gruppo e tutti i rivali dihanno sofferto nell’ultimo settore della pista, caratterizzato da due pieghe consecutive verso sinistra. Il turco Deniz Oncu (KTM) si posiziona quarto con un piccolo margine sul giapponese Ayumu Sasaki, centauro di Max Racing che torna in sella dopo aver saltato il secondo round spagnolo dell’anno in seguito ad una brutta caduta al Mugello nel GP ...

