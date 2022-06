Macron invitato a Celle di San Vito per l’inaugurazione di una statua: “Vi farò sapere” (Di venerdì 17 giugno 2022) «Ho ricevuto l’inVito per presenziare alla cerimonia di inaugurazione della statua raffigurante Carlo I D’Angiò. Vi ringrazio calorosamente». Con queste parole, il presidente della Francia, Emmanuel Macron, tramite una missiva scritta dal suo capo di Gabinetto, Brice Blondel, ha risposto all’inVito inviatogli dalla sindaca di Celle di San Vito, in provincia di Foggia, Palma Maria Giannini, per partecipare all’inaugurazione della statua di Carlo I D’Angiò. Macron fa sapere che terrà in considerazione l’inVito. L’evento, che si terrà il prossimo 23 luglio, fa parte della programmazione delle attività estive del piccolo comune Cellese. Carlo I D’Angiò Re di Sicilia, figlio di Luigi VIII ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) «Ho ricevuto l’inper presenziare alla cerimonia di inaugurazione dellaraffigurante Carlo I D’Angiò. Vi ringrazio calorosamente». Con queste parole, il presidente della Francia, Emmanuel, tramite una missiva scritta dal suo capo di Gabinetto, Brice Blondel, ha risposto all’ininviatogli dalla sindaca didi San, in provincia di Foggia, Palma Maria Giannini, per partecipare aldelladi Carlo I D’Angiò.fache terrà in considerazione l’in. L’evento, che si terrà il prossimo 23 luglio, fa parte della programmazione delle attività estive del piccolo comunese. Carlo I D’Angiò Re di Sicilia, figlio di Luigi VIII ...

