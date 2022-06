M5s, Grillo a Conte: "Ti conviene ricucire con Di Maio Altrimenti devi prepararti alle conseguenze" (Di venerdì 17 giugno 2022) Il M5s è arrivato al punto di non ritorno. Dopo le pesanti accuse di Di Maio nei confronti di Conte e la replica durissima dell'ex premier, non c'è più spazio per entrambi nel Movimento. Nella giornata di ieri - si legge sulla Stampa - tutti i tentativi di riallacciare i fili tra Conte e Di Maio falliscono, uno dopo l’altro. Interviene anche Beppe Grillo, ma il Garante non ha certo il carattere più adatto a smussare gli angoli e ricomporre le fratture. Ieri mattina ha cercato Di Maio, senza riuscire a parlarci. Poi nel primo pomeriggio ha chiamato Conte e il senso del messaggio recapitato è questo: «Se non vuoi ricucire con Luigi, ne hai tutto il diritto, ma preparati alle conseguenze. La responsabilità è tua». Un via ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 17 giugno 2022) Il M5s è arrivato al punto di non ritorno. Dopo le pesanti accuse di Dinei confronti die la replica durissima dell'ex premier, non c'è più spazio per entrambi nel Movimento. Nella giornata di ieri - si legge sulla Stampa - tutti i tentativi di riallacciare i fili trae Difalliscono, uno dopo l’altro. Interviene anche Beppe, ma il Garante non ha certo il carattere più adatto a smussare gli angoli e ricomporre le fratture. Ieri mattina ha cercato Di, senza riuscire a parlarci. Poi nel primo pomeriggio ha chiamatoe il senso del messaggio recapitato è questo: «Se non vuoicon Luigi, ne hai tutto il diritto, ma preparati. La responsabilità è tua». Un via ...

