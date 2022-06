LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli strabilia alle clavette! Vedeneeva e Aghamirova inseguono (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16: Punteggio di 27.400 per l’ucraina Tur al nastro 11.13: Ottimo il punteggio di Sofia Raffaeli che con 33.700 va al comando anche della gara di specialità e al momento consolida il primo posto nell’All Around 11.12: Buon esercizio di Raffaeli alle clavette. Punteggio di 25.600 per la cipriota Sokolova al nastro, lontana dai primi posti 11.10: Milena Baldassarri totalizza 28.700 alle clavette, è ottava al momento, non sarà ovviamente alla fine della specialità, il punteggio gli dovrebbe comunque permettere di restare nelle 24 dell’All Around 11.08: Brutta prova di Baldassarri alle clavette. Due perdite e potrebbe perdere tante posizioni nell’All Around 10.48: Tra un quarto d’ora circa sarà il momento delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16: Punteggio di 27.400 per l’ucraina Tur al nastro 11.13: Ottimo il punteggio diche con 33.700 va al comando anche della gara di specialità e al momento consolida il primo posto nell’All Around 11.12: Buon esercizio diclavette. Punteggio di 25.600 per la cipriota Sokolova al nastro, lontana dai primi posti 11.10: Milena Baldassarri totalizza 28.700clavette, è ottava al momento, non sarà ovviamente alla fine della specialità, il punteggio gli dovrebbe comunque permettere di restare nelle 24 dell’All Around 11.08: Brutta prova di Baldassarriclavette. Due perdite e potrebbe perdere tante posizioni nell’All Around 10.48: Tra un quarto d’ora circa sarà il momento delle ...

