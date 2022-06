Laura, 19 anni, bergamasca, e il suo progetto del tram per la Presolana premiato a Varsavia (Di venerdì 17 giugno 2022) Laura Oggionni, bergamasca di 19 anni e studentessa del Liceo scientifico “Lussana”, è una delle 4 vincitrici italiane del concorso “Enhance girls in STEM competition”, organizzato dal programma Erasmus + delle Università Europee di Tecnologia, tenutosi quest’anno all’Università di Varsavia in occasione del Women in Tech Summit 2022. Scambiamo due parole con lei: prima ci illustrerà il progetto presentato, poi ci racconterà la sua esperienza con metodi Stem e Steam (realtà multidisciplinari che stanno lentamente prendendo piede in Italia) e le aspirazioni per il suo futuro. Come è nato l’interesse per il concorso? L’anno scorso ho superato il test d’Ingresso TOL di Ingegneria al Politecnico di Milano, che ad aprile mi ha inviato una mail con un bando di concorso che prevedeva la realizzazione di un ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022)Oggionni,di 19e studentessa del Liceo scientifico “Lussana”, è una delle 4 vincitrici italiane del concorso “Enhance girls in STEM competition”, organizzato dal programma Erasmus + delle Università Europee di Tecnologia, tenutosi quest’anno all’Università diin occasione del Women in Tech Summit 2022. Scambiamo due parole con lei: prima ci illustrerà ilpresentato, poi ci racconterà la sua esperienza con metodi Stem e Steam (realtà multidisciplinari che stanno lentamente prendendo piede in Italia) e le aspirazioni per il suo futuro. Come è nato l’interesse per il concorso? L’anno scorso ho superato il test d’Ingresso TOL di Ingegneria al Politecnico di Milano, che ad aprile mi ha inviato una mail con un bando di concorso che prevedeva la realizzazione di un ...

Pubblicità

piglione_laura : RT @JamesLucasIT: una donna che taglia la sua torta di compleanno in Iran nel 1973, 5 anni prima della rivoluzione islamica - laura_cocozza16 : non io che sto piangendo guardando la principessa e il ranocchio con mia cugina di otto anni - battist_laura : RT @FondazioneEnpam: La crescita del 250% dei pensionamenti negli ultimi 5 anni testimonia il passaggio generazionale in corso. L’#Enpam st… - pisu_laura : RT @Darioantares1: Si... perché mio nonno è campato fino a 90 anni senza fare un esame..magari se lo faceva ci trovavano un tumore del cazz… - RiccardoG_Laura : @HSkelsen Pensavo poco fa, guardando il TG, che se qualcuno mi avesse detto 4 anni fa che sarei stato d'accordo con… -