La Commissione Ue ha concesso lo status di candidato all’Ucraina

«Oggi abbiamo adottato la raccomandazione al Consiglio di dare all'Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all'ingresso nell'Unione». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla riunione della Commissione europea in cui si è esaminata la richiesta dell'Ucraina di ottenere lo status di Paese candidato a entrare nell'Unione europea. Von der Leyen ha scelto di indossare un abito con i colori dell'Ucraina, della sua bandiera, che sono anche i colori dell'Unione, il blu e il giallo: il suo messaggio è arrivato anche prima delle parole. «L'Ucraina ha chiaramente dimostrato l'aspirazione e l'impegno del Paese di essere all'altezza degli standard europei, è una democrazia parlamentare molto solida, che vanta un'amministrazione ...

