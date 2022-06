“Kessié al Napoli!”: Bagni svela un retroscena clamoroso (Di venerdì 17 giugno 2022) Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live. L’ex calciatore ha parlato del mercato del Napoli ma soprattutto ha svelato un curioso retroscena riguardante Kessiè. Di seguito le sue parole: “Ho proposto molti giocatori al Napoli ma la società non ne ha mai acquistato uno. In ordine di tempo Kessiè è stato l’ultimo che ho proposto a soli 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez”. Kessiè in scadenza di contratto con il Milan a breve saluterà i rossoneri e con molta probabilità vestirà la prestigiosa maglia del Barcellona la prossima stagione. Kessiè (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Bagni ha poi parlato dei due giocatori del Cagliari, Nandez e Joao Pedro, che in questi giorni sono stati accostati al club ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Salvatore, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live. L’ex calciatore ha parlato del mercato del Napoli ma soprattutto hato un curiosoriguardante Kessiè. Di seguito le sue parole: “Ho proposto molti giocatori al Napoli ma la società non ne ha mai acquistato uno. In ordine di tempo Kessiè è stato l’ultimo che ho proposto a soli 350 mila euro, ma ci sono stati anche i vari Perisic o Gimenez”. Kessiè in scadenza di contratto con il Milan a breve saluterà i rossoneri e con molta probabilità vestirà la prestigiosa maglia del Barcellona la prossima stagione. Kessiè (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)ha poi parlato dei due giocatori del Cagliari, Nandez e Joao Pedro, che in questi giorni sono stati accostati al club ...

