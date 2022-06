Il nuovo "Circuito Open Padel" in diretta su SuperTenniX (Di venerdì 17 giugno 2022) Venerdì 17 giugno (dalle 14) e sabato 18 giugno (dalle 9:30) gli incontri della tappa di San Benedetto del Tronto saranno trasmessi live sulla piattaforma digitale di SuperTennis Leggi su federtennis (Di venerdì 17 giugno 2022) Venerdì 17 giugno (dalle 14) e sabato 18 giugno (dalle 9:30) gli incontri della tappa di San Benedetto del Tronto saranno trasmessi live sulla piattaforma digitale di SuperTennis

Pubblicità

RadioAirplay_it : #YetToCome è il nuovo, atteso singolo dei @BTS_twt in tutte le #radio italiane da domani 17 giugno! #NewSingle… - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - marattin : Anticipiamo il dibattito dei prossimi mesi. Quando la Bce varerà un nuovo “scudo anti-frammentazione”,ci saranno co… - svirgola2 : RT @PornoNoblogs: A quanto pare era una bella trollata (che con me ha funzionato benissimo). Hanno appena fatto uscire un nuovo pezzo. htt… - mariaanaii : RT @italianarmyfam_: ??UFFICIALE?? Charlie Puth conferma la sua collaborazione con Jungkook per il nuovo singolo 'Left and Right', in uscita… -

Enel X e Arrival: al via i test sugli autobus elettrici in Italia Enel X , la linea di business globale di Enel dedicata a prodotti e servizi innovativi, insieme ad Arrival , società che ha ideato un nuovo ed esclusivo metodo di progettazione e produzione di veicoli elettrici in micro - fabbriche locali, hanno stretto una partnership per testare in Italia l' e - bus a emissioni zero. L' obiettivo ... Google Pixel Watch sembra avrà cinturini alla Apple Watch ... Big G pare abbia in cantiere almeno sette cinturini, di cui uno è quello che ha mostrato durante l' evento I/O di maggio , che saranno lanciati in autunno insieme al nuovo orologio. Quel che ... Fumettologica Rigenerazione territori, Criscuolo: fondamentale la formazione in questo nuovo ambito di attività, inizieranno a mettere a reddito la propria persona e soprattutto le loro competenze. Noi porteremo queste persone a formare il loro io personale", ha concluso ... Nuoto, Simone Barlaam ragazzo d’oro: terzo titolo ai Mondiali paralimpici. E non è finita qui… L'atleta della Polha Varese, portabandiera azzurro ai Campionati in corso a Funchal, a Madeira, stabilisce un nuovo record. E nei prossimi giorni può stupire anocra Tre medaglie d'oro per Simone ... Enel X , la linea di business globale di Enel dedicata a prodotti e servizi innovativi, insieme ad Arrival , società che ha ideato uned esclusivo metodo di progettazione e produzione di veicoli elettrici in micro - fabbriche locali, hanno stretto una partnership per testare in Italia l' e - bus a emissioni zero. L' obiettivo ...... Big G pare abbia in cantiere almeno sette cinturini, di cui uno è quello che ha mostrato durante l' evento I/O di maggio , che saranno lanciati in autunno insieme alorologio. Quel che ... Un nuovo anime di Trigun in questo nuovo ambito di attività, inizieranno a mettere a reddito la propria persona e soprattutto le loro competenze. Noi porteremo queste persone a formare il loro io personale", ha concluso ...L'atleta della Polha Varese, portabandiera azzurro ai Campionati in corso a Funchal, a Madeira, stabilisce un nuovo record. E nei prossimi giorni può stupire anocra Tre medaglie d'oro per Simone ...