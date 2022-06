Il Napoli cerca rinforzi in difesa: piace l’ex Genoa Ostigard (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Napoli studia un piano per sopperire all’eventuale addio di Koulibaly. Il futuro del senegalese – che non rinnoverà il suo contratto con gli azzurri – è sempre in bilico e per questo De Laurentiis e Giuntoli si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati sul calciomercato. Il nome giusto per sostituire il centrale infatti potrebbe essere quello di Leo Ostigard, difensore norvegese di proprietà del Brighton. Rispetto ad altri stranieri, Ostigard non troverebbe difficoltà ad inserirsi nella retroguardia di Spalletti. Il difensore infatti conosce già la Serie A, avendo giocato la seconda parte della stagione appena conclusa con la maglia del Genoa. Con il Grifone ha totalizzato 14 presenze in Serie A, mentre l’unica rete è arrivata in Coppa Italia con il Milan. Un’esperienza che temprato il roccioso centrale ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilstudia un piano per sopperire all’eventuale addio di Koulibaly. Il futuro del senegalese – che non rinnoverà il suo contratto con gli azzurri – è sempre in bilico e per questo De Laurentiis e Giuntoli si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati sul calciomercato. Il nome giusto per sostituire il centrale infatti potrebbe essere quello di Leo, difensore norvegese di proprietà del Brighton. Rispetto ad altri stranieri,non troverebbe difficoltà ad inserirsi nella retroguardia di Spalletti. Il difensore infatti conosce già la Serie A, avendo giocato la seconda parte della stagione appena conclusa con la maglia del. Con il Grifone ha totalizzato 14 presenze in Serie A, mentre l’unica rete è arrivata in Coppa Italia con il Milan. Un’esperienza che temprato il roccioso centrale ...

