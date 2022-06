Il Messaggero: Sarri sogna Zielinski alla Lazio ma serve l’addio di Milinkovic o Luis Alberto (Di venerdì 17 giugno 2022) Non possiamo fare lo scambio Luis Alberto-Zielinski? Il Messaggero scrive che il sogno della Lazio e quindi di Sarri è avere Zielinski. Il sogno assoluto in mediana rimane Zielinski, che il Napoli valuta 25-30 milioni, ma serve l’addio di uno fra Milinkovic e Luis Alberto. Se il Napoli valuta il polacco 25-30 milioni, non si può procedere a uno scambio alla pari? Lo spagnolo sarebbe l’ideale per il Napoli verticale che è in costruzione, con Osimhen, Kvara, Lozano e Luis Alberto che lancia palloni in profondità. Ieri il quotidiano romano scriveva che il Napoli aveva provato a inserire Mario Rui nella trattativa per il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Non possiamo fare lo scambio? Ilscrive che il sogno dellae quindi diè avere. Il sogno assoluto in mediana rimane, che il Napoli valuta 25-30 milioni, madi uno fra. Se il Napoli valuta il polacco 25-30 milioni, non si può procedere a uno scambiopari? Lo spagnolo sarebbe l’ideale per il Napoli verticale che è in costruzione, con Osimhen, Kvara, Lozano eche lancia palloni in profondità. Ieri il quotidiano romano scriveva che il Napoli aveva provato a inserire Mario Rui nella trattativa per il ...

