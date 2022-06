Gaeta | 33enne minaccia e picchia un ragazzo autistico | poi gli ruba il cellulare

(Di venerdì 17 giugno 2022) Rapina aggravata, lesioni personali, minacce. Di questo dovrà rispondere una donna, classe 1989, diperché nel corso della serata di ieri i militari della Tenenza hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria dopo una serie di indagini portate avanti nel tempo.un: i fatti aLa donna, stando alle indagini, il 17 febbraio scorso ahato eto un, classe 2003, affetto di autismo. Gli ha sottratto il telefono, poi ha messo in ‘pratica’ delle varie aggressioni fisiche, al punto che il giovane ha dovuto ricorrere alle cure mediche. L’arresto La donna, quindi, è stata arrestata: ora si trova ai domiciliari presso la ...

GAETA – I Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di R.L., una donna di 33 anni, originaria di Fondi ma residente in via Lungomare Caboto ...La donna avrebbe anche minacciato la madre della vittima per costringerla a ritirare la denuncia presentata sull'accaduto ...