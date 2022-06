“Esci di qui, scappa!”: avvertimento per Marco Cucolo, lo aspetta una prova terribile (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il malore, è in arrivo un’altra batosta per l’ex naufrago Marco Cucolo: è bufera sui social dopo la rottura televisiva. Marco Cucolo (fonte youtube)Un’uscita di scena del tutto inaspettata ha mortificato il pubblico de “L’Isola dei Famosi”: il naufrago Marco Cucolo, entrato in coppia con la fidanzata Lory Del Santo, ha infatti annunciato il suo ritiro ad un passo dalla finale. Marco Cucolo soffre infatti di calcoli renali, e le sue condizioni cliniche gli impediscono di proseguire il percorso nel format. Il mite concorrente del format si è ultimamente visto rivolgere pesanti accuse dalla sua dolce metà. Reo di non averla schermata dagli attacchi del gruppo all’alba della sua eliminazione, Marco è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il malore, è in arrivo un’altra batosta per l’ex naufrago: è bufera sui social dopo la rottura televisiva.(fonte youtube)Un’uscita di scena del tutto inta ha mortificato il pubblico de “L’Isola dei Famosi”: il naufrago, entrato in coppia con la fidanzata Lory Del Santo, ha infatti annunciato il suo ritiro ad un passo dalla finale.soffre infatti di calcoli renali, e le sue condizioni cliniche gli impediscono di proseguire il percorso nel format. Il mite concorrente del format si è ultimamente visto rivolgere pesanti accuse dalla sua dolce metà. Reo di non averla schermata dagli attacchi del gruppo all’alba della sua eliminazione,è ...

