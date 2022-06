Elezioni, Casaleggio: “No richieste passo indietro a Conte, sorpreso” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dopo la più pesante sconfitta elettorale della storia del Movimento con il 2,2% mi ha sorpreso che nessuno abbia ancora chiesto un passo indietro a Conte e peggio che Conte non abbia rimesso a disposizione la sua mono-candidatura”. E’ il commento all’Adnkronos di Davide Casaleggio, fondatore dell’Associazione Rousseau. “Dopo un anno di gestione diretta – attacca l’imprenditore – credo sia il momento dell’esempio. Il Movimento ha perso l’80% degli elettori rispetto alle comunali di 5 anni fa, qualcuno dovrebbe assumersene la responsabilità, con i fatti”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dopo la più pesante sconfitta elettorale della storia del Movimento con il 2,2% mi hache nessuno abbia ancora chiesto une peggio chenon abbia rimesso a disposizione la sua mono-candidatura”. E’ il commento all’Adnkronos di Davide, fondatore dell’Associazione Rousseau. “Dopo un anno di gestione diretta – attacca l’imprenditore – credo sia il momento dell’esempio. Il Movimento ha perso l’80% degli elettori rispetto alle comunali di 5 anni fa, qualcuno dovrebbe assumersene la responsabilità, con i fatti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

