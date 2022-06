Dal doppio mandato all’Ucraina, c’è aria di scissione tra Conte e Di Maio nel Movimento 5 Stelle (Di venerdì 17 giugno 2022) La data che hanno tutti davanti agli occhi è quella del 21 giugno, quando il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in Parlamento per le sue comunicazioni e la maggioranza sarà chiamata a votare una risoluzione in cui il presidente M5S Giuseppe Conte vorrebbe inserire lo stop all’invio di altre armi all’Ucraina. Potrebbe essere quello lo scenario a fare da sfondo a uno strappo con l’area governista del Movimento, rappresentata da Luigi Di Maio: l’ipotesi appare molto più probabile rispetto alle scintille tra i due leader dopo l’elezione del presidente della Repubblica, tanto che l’ex premier a La Stampa è arrivato a dichiarare: “Non lo cacciamo via, in realtà Di Maio si sta cacciando da solo”. Il riferimento è all’imminente voto della base grillina sull’obbligo dei due mandati, che di fatto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) La data che hanno tutti davanti agli occhi è quella del 21 giugno, quando il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in Parlamento per le sue comunicazioni e la maggioranza sarà chiamata a votare una risoluzione in cui il presidente M5S Giuseppevorrebbe inserire lo stop all’invio di altre armi. Potrebbe essere quello lo scenario a fare da sfondo a uno strappo con l’area governista del, rappresentata da Luigi Di: l’ipotesi appare molto più probabile rispetto alle scintille tra i due leader dopo l’elezione del presidente della Repubblica, tanto che l’ex premier a La Stampa è arrivato a dichiarare: “Non lo cacciamo via, in realtà Disi sta cacciando da solo”. Il riferimento è all’imminente voto della base grillina sull’obbligo dei due mandati, che di fatto ...

