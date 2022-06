Covid, Rezza: “Mascherine? Meglio usarle…” (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Covid corre ancora, malgrado tutto. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, fa un appello: “Le Mascherine è Meglio non abbandonarle“. “Considerato che la velocità di circolazione virale è ancora relativamente elevata, anche laddove non è obbligatorio è bene sempre considerare l’uso di Mascherine” ha dichiarato Rezza. Occorre stare in guardia dal Covid usando i dispositivi di protezione individuale “soprattutto in presenza di forti aggregazioni“. Ma non basta. Il direttore della Prevenzione del ministero raccomanda “la somministrazione della quarta dose alle persone più anziane e fragili“. Le dichiarazioni del dirigente sanitario sono arrivate a commento dei dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull’andamento del ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilcorre ancora, malgrado tutto. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, fa un appello: “Lenon abbandonarle“. “Considerato che la velocità di circolazione virale è ancora relativamente elevata, anche laddove non è obbligatorio è bene sempre considerare l’uso di” ha dichiarato. Occorre stare in guardia dalusando i dispositivi di protezione individuale “soprattutto in presenza di forti aggregazioni“. Ma non basta. Il direttore della Prevenzione del ministero raccomanda “la somministrazione della quarta dose alle persone più anziane e fragili“. Le dichiarazioni del dirigente sanitario sono arrivate a commento dei dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull’andamento del ...

Pubblicità

Evron88 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Rezza invita alla prudenza e raccomanda l'uso delle mascherine, anche se non sono obbligatorie. 'La circolazione d… - Agenzia_Ansa : Covid, Rezza invita alla prudenza e raccomanda l'uso delle mascherine, anche se non sono obbligatorie. 'La circolaz… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Rezza 'Incidenza in lieve aumento' - - ElioLannutti : Covid, Rezza: 'Circolazione virus è alta, mascherine in assembramenti' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Rezza: 'Circolazione virus è alta, mascherine in assembramenti' #covid #rezza -