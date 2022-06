Covid, De Luca avverte: Molti più contagi rispetto a un anno fa, serve la mascherina (Di venerdì 17 giugno 2022) “Abbiamo avuto una piccola ripresa del contagio. In larghissima misura le persone che vengono contagiate non hanno grandi sintomi, però, stiamo attenti perché oggi abbiamo un numero di positivi che è enormemente superiore a quello che avevamo un anno fa nonostante la campagna di vaccinazione. È vero che i sintomi sono leggeri, ma il numero di contagiati rimane estremamente elevato”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì riferendosi ai dati dei positivi al Covid-19. “Si sta diffondendo un clima di sottovalutazione – ha sottolineato – È quasi uno slalom che dobbiamo fare per evitare il contagio, però, si dice ‘non abbiamo grandi problemi sanitari, non abbiamo patologie pesanti, non ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) “Abbiamo avuto una piccola ripresa delo. In larghissima misura le persone che vengonoate non hgrandi sintomi, però, stiamo attenti perché oggi abbiamo un numero di positivi che è enormemente superiore a quello che avevamo unfa nonostante la campagna di vaccinazione. È vero che i sintomi sono leggeri, ma il numero diati rimane estremamente elevato”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della diretta Facebook del venerdì riferendosi ai dati dei positivi al-19. “Si sta diffondendo un clima di sottovalutazione – ha sottolineato – È quasi uno slalom che dobbiamo fare per evitare ilo, però, si dice ‘non abbiamo grandi problemi sanitari, non abbiamo patologie pesanti, non ...

