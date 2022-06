Berrettini-Paul, ATP Queen’s: continua la sfida Italia-Stati Uniti a Londra (Di venerdì 17 giugno 2022) Obiettivo semifinale per Matteo Berrettini agli ATP Queen’s in corso di svolgimento sul manto erboso di Londra. Dopo essere stato operato alla mano e costretto all’assenza forzata di ben tre mesi dal mondo del tennis professionistico, il tennista romano è tornato nel torneo degli ATP Stoccarda sbaragliando la concorrenza. L’alloro conquistato in Germania, nella finalissima con Andy Murray, ha rilanciato le ambizioni del miglior esponente della racchetta nostrana. La manifestazione londinese, arrivata ai quarti di finale, si è dimostrata estremamente competitiva varando la sfida tra il tennis Italiano e quello statunitense. Dopo aver piegato a fatica Denis Kudla nel turno precedente, il Matteo nazionale è stato accoppiato dal tabellone con Tommy Paul. Ecco l’orario e la diretta tv della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Obiettivo semifinale per Matteoagli ATPin corso di svolgimento sul manto erboso di. Dopo essere stato operato alla mano e costretto all’assenza forzata di ben tre mesi dal mondo del tennis professionistico, il tennista romano è tornato nel torneo degli ATP Stoccarda sbaragliando la concorrenza. L’alloro conquistato in Germania, nella finalissima con Andy Murray, ha rilanciato le ambizioni del miglior esponente della racchetta nostrana. La manifestazione londinese, arrivata ai quarti di finale, si è dimostrata estremamente competitiva varando latra il tennisno e quello statunitense. Dopo aver piegato a fatica Denis Kudla nel turno precedente, il Matteo nazionale è stato accoppiato dal tabellone con Tommy. Ecco l’orario e la diretta tv della ...

