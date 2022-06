Zelensky, 4 grandi Paesi Ue con noi, risultato storico (Di giovedì 16 giugno 2022) "Credo che oggi Macron e gli altri colleghi Draghi, Scholz e Iohannis siano tutti qui per sostenere in maniera aperta lo status di candidato. Il cancelliere lo ha sottolineato, tutto dipende da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Credo che oggi Macron e gli altri colleghi Draghi, Scholz e Iohannis siano tutti qui per sostenere in maniera aperta lo status di candidato. Il cancelliere lo ha sottolineato, tutto dipende da una ...

Pubblicità

iconanews : Zelensky, 4 grandi Paesi Ue con noi, risultato storico - Giuseppe_alari : Macron: Ucraina deve vincere la guerra | Draghi a Irpin: 'Il mondo è dalla vostra parte' - giorgio_grandi : @Leonardobecchet Tra i due litiganti l'America vende le armi a Zelensky ,ricattando l'Europa,senza menti in grado d… - giorgio_grandi : RT @Leonardobecchet: Quanti morti, crisi alimentari in Africa, inflazione, povertà ci vorranno ancora prima di trovare unico compromesso po… - GuglielmoMello1 : I '3 GRANDI' A FAR LE FUSA DAL DOMATORE ZELENSKY!..... di questi 3, Draghi, sarà (dicono) bravo in Italia, ma, L'IT… -